Survivor’da yeni takımlar belli oldu mu?
İşte Survivor 2021 yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…
Survivor 2021 sezonunda şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günkü eleme sonrası ünlüler takımında tek kadın yarışmacı kalmıştı. Bu kapsamda yarışmacılar kırmızı ve mavi takım olmak üzere yeni takımlar için bu akşam özel konseyle toplanacak. Yapımın sıkı takipçileri şimdiden "2021 Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu, belli oldu mu?" soruları ile araştırmalarını sürdürüyor. İşte Survivor 2021 yeni takımlar ile mavi ve kırmızı takım yarışmacıları…
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?
Melis'in elenmesinden sonra Ünlüler takımında tek kadın yarışmacı Merve kaldı. Ünlüler takımında tek kadın yarışmacısı kalması nedeniyle takımlar karışacak. Survivor yeni takımlar bu akşam yayınlanacak olan konseyde yer alacak. İşte takımlardaki son durum;
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI-KIRMIZI TAKIM
Merve İsmail Sergen Batuham
SURVIVOR GÖNÜLLER TAKIMI-MAVİ TAKIM
Poyraz Ayşe Aleyna Kalaycıoğlu Berkay Steven Aleyna Çalışkan Dora