Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf

Survivor'da Hikmet-Batuhan kavgasının ardından bu kez Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları damgasını vurmuştu. Almeda ve Batuhan'ın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı ve Almeda'nın çalışanlara şiddet uyguladığı öğrenildi.