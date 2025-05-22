Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda'dan olay olacak itiraf
Bu sezon yayınlanan her bölümünde ayrı bir kavga ve skandalın yaşandığı Survivor'dan diskalifye olan Almeda Baylan'dan diskalifiye sonrasında katıldığı bir yayında Survivor adasında Ayşe ve diğer yarışmacılarla birlikte alkol aldıklarını itiraf etti.
Survivor'da Hikmet-Batuhan kavgasının ardından bu kez Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları damgasını vurmuştu. Almeda ve Batuhan'ın, yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek burada bulunan bir çantayı aldığı ve Almeda'nın çalışanlara şiddet uyguladığı öğrenildi.
Almeda’nın söz konusu çantayla birlikte bir odaya girdiğini ve ardından içeride bulunan kadın çalışana fiziksel temasta bulunduğunu itiraf etti. Survivor All Star'da Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları şok etkisi yaratmıştı.
Yaşanan skandalın ardından Survivor'ın iddialı isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın diskalifiye edilmesine karar verildi.
Almeda bu sefer diskalifiye edilmesinden günler sonra katıldığı bir programda bu sefer de adada Ayşe ve diğer yarışmacılarla alkol aldıklarını da itiraf etti.