Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü
Fenomen yarışma programı Survivor'dan diskalifye olan Almeda Baylan, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Survivor All Star'da Batuhan ile Almeda'nın yarışma alanı dışındaki bir villaya izinsiz girerek yiyecek çalmaları şok etkisi yarattı. Almeda'nın çalışanlara şiddet uyguladığı öğrenildi.
Survivor'ın iddialı isimlerinden biri olan Almeda Baylan'ın diskalifiye edilmesine karar verildi.
Dominik'ten dönen Almeda sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
Almeda, "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk kalbim kırık. Yediler bizi sizlerin hakkını nasıl öderim. Beni hiç yalnız bırakmadınız sizlere çok şey borçluyum. Biz bir aile olduk. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi. Bana yapılan bu oyunun bedelini iyi niyetimle ödedim" diyerek 2026'ya katılacağının sinyalini verdi.