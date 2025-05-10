Survivor'dan diskalifiye olan Almeda Baylan açtı ağzını yumdu gözünü

Almeda, "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk kalbim kırık. Yediler bizi sizlerin hakkını nasıl öderim. Beni hiç yalnız bırakmadınız sizlere çok şey borçluyum. Biz bir aile olduk. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi. Bana yapılan bu oyunun bedelini iyi niyetimle ödedim" diyerek 2026'ya katılacağının sinyalini verdi.