Şahika Ercümen Survivor sonrası ilk kez konuştu

"İllaki hatalarım oldu ama hep çevremdekilere kalbimden geldiği gibi davrandım, doğru bildiğimin arkasında durdum ve her şeyden önemlisi kazanmak için her yol mübah diyerek ilerlemedim. Çünkü benim için hayatta zihniyet, vicdan, adalet, dürüstlük ve saygı; iyi niyet ile harmanlanması gereken en önemli kriterler."



