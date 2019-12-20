Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Ünlü şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi. Ortaköy'de bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenip dans eden çift, mekandan sarmaş dolaş çıktı.
Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu olan Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.
GECE BOYUNCA DANS ETTİLER Son yıllarda artış gösteren genç sevgili modasına uyan Suzan Kardeş ve sevgilisi Ortaköy'deki bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenerek dans etti.
Suzan Kardeş, çıkışta gazetecilere eliyle 'Okey' işareti yaparak "Her şey yolunda" mesajı verdi.