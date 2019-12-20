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  3. 20 Aralık 2019 17:00

Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi. Ortaköy'de bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenip dans eden çift, mekandan sarmaş dolaş çıktı.

Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu olan Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi.

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Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

GECE BOYUNCA DANS ETTİLER Son yıllarda artış gösteren genç sevgili modasına uyan Suzan Kardeş ve sevgilisi Ortaköy'deki bir eğlence mekanında gece boyunca eğlenerek dans etti.

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Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Suzan Kardeş, çıkışta gazetecilere eliyle 'Okey' işareti yaparak "Her şey yolunda" mesajı verdi.

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Suzan Kardeş 25 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

"UMARIM GÜZEL ŞEYLER YAZARSINIZ" Ünlü şarkıcı öte yandan samimi şekilde görüntülendiği sevgilisinin adını da kimseye söylemedi. Suzan Kardeş, gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

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