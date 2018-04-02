Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler
Amerikalı zengin Alex Johnson, karısı Luna'nın biseksüel olduğunu ve 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölen mankenle cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.
Amerikalı zengin bir çiftle swinger ilişkiye giren 18 yaşındaki model Ivana Smit, dakikalar sonra 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp öldü.
Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki evlerinde Hollandalı model Smit'le swinger ilişki yaşadı.
Uyuşturucunun da kullanıldığı partiden kısa süre sonra genç model evin bulunduğu 20'inci kattan altıncı kattaki balkona çırılçıplak düştü.