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  3. 02 Nisan 2018 13:15

Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler

Amerikalı zengin Alex Johnson, karısı Luna'nın biseksüel olduğunu ve 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp ölen mankenle cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler

Amerikalı zengin bir çiftle swinger ilişkiye giren 18 yaşındaki model Ivana Smit, dakikalar sonra 14 kat aşağı çırılçıplak düşüp öldü.

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Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler

Kripto para ticaretiyle uğraşan Amerikalı Alex Johnson ve karısı Luna Almaz, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki evlerinde Hollandalı model Smit'le swinger ilişki yaşadı.

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Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler

Uyuşturucunun da kullanıldığı partiden kısa süre sonra genç model evin bulunduğu 20'inci kattan altıncı kattaki balkona çırılçıplak düştü.

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Swinger çift itiraf etti! Ölen genç modelle karı koca ilişkiye girmişler

Kederli Smit ailesi, yerel polisin intihar olarak kayıtlara geçirdiği olayı araştırması için tuttuğu eski polis Williams-Thomas'ı tuttu.

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