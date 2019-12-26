Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti
Norveç Prensesi Martha Louise'in eski eşi ve yazar Ari Behn intihar etti. Prenses Martha ile 2002 yılında evlenip 2017 yılında boşanan Behr yine 2017 yılında Kevin Spacey'in kendisini taciz ettiğine dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. .
47 yaşındaki yazar ve sanatçı eski eşi Ari Behn, intihar ederek yaşamına son verdi. Behn, 2017'de Kevin Spacey'nin kendisini taciz ettiğine dair açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.
Norveç Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Martha Louise'in eski eşi Ari Behn, intihar ederek 47 yaşında hayata veda etti.