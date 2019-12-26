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  3. 26 Aralık 2019 17:05

Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti

Norveç Prensesi Martha Louise'in eski eşi ve yazar Ari Behn intihar etti. Prenses Martha ile 2002 yılında evlenip 2017 yılında boşanan Behr yine 2017 yılında Kevin Spacey'in kendisini taciz ettiğine dair açıklamasıyla gündeme gelmişti. .

Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti

47 yaşındaki yazar ve sanatçı eski eşi Ari Behn, intihar ederek yaşamına son verdi. Behn, 2017'de Kevin Spacey'nin kendisini taciz ettiğine dair açıklamalarıyla da gündeme gelmişti.

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Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti

Norveç Kraliyet Ailesi üyesi Prenses Martha Louise'in eski eşi Ari Behn, intihar ederek 47 yaşında hayata veda etti.

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Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti

Behn, Prenses Martha Louise ile 2002 yılında evlenmiş, 2017 yılında ise resmen boşanmıştı.

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Taciz iddiaları olay olmuştu! Prenses'in eski eşi intihar etti

Çiftin Maud Angelica Behn, Leah Isadora Behn, Emma Tallulah Behn adlı 3 çocukları bulunuyordu.

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