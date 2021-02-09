Paris Hilton tacizi anlatırken gözyaşlarını tutamadı

KENDİ KANALINDA ANLATMIŞTI

Kendi kanalında konuşan Paris Hilton, gerçeği uzun süre sakladığını belirterek " Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' demişti. O dönemde korktuğu için ailesine olup bitenleri anlatmadığını belirten Hilton, o programda panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını da ifade etmişti. Hilton bu olay yüzünden kendini "Mahkum gibi" hissettiğini de belirtmişti.