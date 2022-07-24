Taha Duymaz kepçe kulak ameliyatı yaptırdı! İşte son hali

Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum. Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu. Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.