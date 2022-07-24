Taha Duymaz kepçe kulak ameliyatı yaptırdı! İşte son hali
Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, burun estetiğinden sonra kulaklarını da yaptırdı. Duymaz son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde bulunan evinin mutfağında çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz, estetik operasyonlara bambaşka biri olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde burun estetiği yaptıran Taha Duymaz, bu sefer kulak estetiği için bıçak altına yattığını duyurdu.
Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız? Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum. Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı. Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu. Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.
Duymaz, kulak estetiği yaptırdıktan sonraki halini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Duymaz'ın operasyon nedeniyle bir hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.