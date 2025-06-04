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  4. Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf

Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf

Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ancak bir süre önce boşanacakları iddia edilirken, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Dilan Polat'ın cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf - Resim: 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti. 

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Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf - Resim: 2

Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla geri dönmüştü. 

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Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf - Resim: 3

Tüp bebek tedavisi gören Dilan Polat geçtiğimiz günlerde hamilelik testi sonucunu açıklayarak üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.

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Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf - Resim: 4

Dilan Polat şimdi de ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı itirafla gündemde.

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