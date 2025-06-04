Tahliye olduktan sonra gösterişli hayatına Dilan Polat'tan olay itiraf
Cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hayatına kaldığı yerden devam eden ancak bir süre önce boşanacakları iddia edilirken, üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Dilan Polat'ın cezaevinde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat, yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilmişti.
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Cezaevine girmeden önce şatafatlı yaşamı ve gösterişli paylaşımlarıyla dikkat çeken Polat, tahliyesinin ardından eski hayatına hızla geri dönmüştü.
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Tüp bebek tedavisi gören Dilan Polat geçtiğimiz günlerde hamilelik testi sonucunu açıklayarak üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
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Dilan Polat şimdi de ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalında yaptığı itirafla gündemde.
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