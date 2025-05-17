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Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu

Güzel şarkıcı Elif Buse Doğan, saplantılı hayranının tacizlerine dayanamayarak adliyeye başvurdu. Mahkeme, şüpheli hakkında 2 ay koruma kararı verdi.

Kaynak: Sabah Gazetesi
Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu - Resim: 1

Saplantılı hayran kabusunu yaşayan son ünlü isim sahnelerin güzel ismi Elif Buse Doğan oldu.

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Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu - Resim: 2

Bir süre sosyal medya mesajlarıyla rahatsızlık vermeye devam eden saplantılı şahıs, ardından Elif Buse Doğan’ın telefon numarasına ulaştı.

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Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu - Resim: 3

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre M.T., sık sık arayıp mesaj atarak şarkıcıyı ısrarla taciz etti.

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Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu - Resim: 4

Güzel şarkıcı "Korku içindeyim, hayatım çekilmez hale geldi" dedi.

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