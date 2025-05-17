Takıntılı hayranın tacizleri güzel şarkıcının kabusu oldu
Güzel şarkıcı Elif Buse Doğan, saplantılı hayranının tacizlerine dayanamayarak adliyeye başvurdu. Mahkeme, şüpheli hakkında 2 ay koruma kararı verdi.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Saplantılı hayran kabusunu yaşayan son ünlü isim sahnelerin güzel ismi Elif Buse Doğan oldu.
1 / 15
Bir süre sosyal medya mesajlarıyla rahatsızlık vermeye devam eden saplantılı şahıs, ardından Elif Buse Doğan’ın telefon numarasına ulaştı.
2 / 15
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre M.T., sık sık arayıp mesaj atarak şarkıcıyı ısrarla taciz etti.
3 / 15
Güzel şarkıcı "Korku içindeyim, hayatım çekilmez hale geldi" dedi.
4 / 15