Takipçileri tanıyamadı! Aleyna Tilki pozlarıyla dikkat çekti

Tilki gönderisine şu notu düştü:

"Başarı yalnızca maskulenlikle bağlantılı değildir. Mozart kadar tanınan klasik müzik kadın sanatçı olmasa da, Picasso kadar bilinen bir kadın ressam olmasa da, bilim insanları içinde de bilinen çok fazla kadın olmasa da, aslında maskulenlerden eksik oldukları için değil sadece bilinmedikleri için başarıları azınlık gibi zannedilir!''