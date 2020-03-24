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  3. 24 Mart 2020 10:26

Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı

Amerikalı model ve şarkıcı Courtney Stodden, koronavirüse karşı alınacak önlmelere dikkat çekmek amacıyla takipçilerini uyarmanın etkili yolunu buldu. Ünlü model "Ellerinizi yıkayın, evden çıkmayın" diyerek iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs korkusu insanları farklı çözüm yollarına itiyor.   

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Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı

Uzmanların ısrarla üzerinde durduğu el yıkamaya ise ünlü isimlerden de farklı yöntemlerle destek geliyor.

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Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı

O ünlülerden biri de efsane oyuncu Marilyn Monroe'ye benzerliği ile popülerlik kazanan Amerikalı model Courtney Stodden. 

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Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı

Amerikalı model ve şarkıcı Courtney Stodden, sosyal medya hesabından iç çamaşırlı fotoğraf paylaşarak takipçilerinden koronavirüse karşı tedbir almalarını istedi. 

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