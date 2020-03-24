Takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı
Amerikalı model ve şarkıcı Courtney Stodden, koronavirüse karşı alınacak önlmelere dikkat çekmek amacıyla takipçilerini uyarmanın etkili yolunu buldu. Ünlü model "Ellerinizi yıkayın, evden çıkmayın" diyerek iç çamaşırlı pozunu paylaştı.
Uzmanların ısrarla üzerinde durduğu el yıkamaya ise ünlü isimlerden de farklı yöntemlerle destek geliyor.
O ünlülerden biri de efsane oyuncu Marilyn Monroe'ye benzerliği ile popülerlik kazanan Amerikalı model Courtney Stodden.