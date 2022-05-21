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  4. Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü

Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü

Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını duyuran ve sosyal medyada takipçilerinin ''yatak odası'' itiraflarını paylaşan Psikolog Esra Ezmeci'ye tepki yağdı.

Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 1

FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan psikolog Esra Ezmeci, kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başardı. 

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Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 2

Instagram hesabından takipçilerinin itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci, çoğunlukla cinsel içerikli itirafları paylaşmasıyla biliniyor. Ezmeci, kendisine danışan takipçilerine akıl veriyor. 

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Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 3

Takipçilerinin cinsel ve fantezi içerikli itiraflarını, kimi zaman ensest hikayelerini paylaşan Ezmeci'nin bu paylaşımları sık sık yapması ise sosyal medyada tepki çekti. 

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Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü - Resim: 4

Kullanıcıların birçoğu, Ezmeci'nin bunu gündeme gelmek ve ünlü olmak için yaptığını öne sürdü.

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