Takipçilerinin +18'lik itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci sosyal medyayı ikiye böldü
Fulya ile Umudun Olsun programıyla adını duyuran ve sosyal medyada takipçilerinin ''yatak odası'' itiraflarını paylaşan Psikolog Esra Ezmeci'ye tepki yağdı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan psikolog Esra Ezmeci, kısa sürede sosyal medyada fenomen olmayı başardı.
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Instagram hesabından takipçilerinin itiraflarını paylaşan Esra Ezmeci, çoğunlukla cinsel içerikli itirafları paylaşmasıyla biliniyor. Ezmeci, kendisine danışan takipçilerine akıl veriyor.
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Takipçilerinin cinsel ve fantezi içerikli itiraflarını, kimi zaman ensest hikayelerini paylaşan Ezmeci'nin bu paylaşımları sık sık yapması ise sosyal medyada tepki çekti.
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Kullanıcıların birçoğu, Ezmeci'nin bunu gündeme gelmek ve ünlü olmak için yaptığını öne sürdü.
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