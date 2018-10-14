Talat Bulut'tan 8 kişiye dava
Oyuncu Talat Bulut, tacizle suçlanmasıyla ilgili hakkında konuşan 8 kişiye tazminat davası açtı.
Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut, kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan set çalışanı Özge Ş.’nin şikayetine takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Talat Bulut’un farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaştı.
Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi. Özge Ş. avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak mahkeme talebi reddederek takipsizlik kararını kesinleştirdi.