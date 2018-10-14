Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut, kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan set çalışanı Özge Ş.’nin şikayetine takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Talat Bulut’un farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaştı.

