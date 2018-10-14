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  3. 14 Ekim 2018 14:43

Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

Oyuncu Talat Bulut, tacizle suçlanmasıyla ilgili hakkında konuşan 8 kişiye tazminat davası açtı.

Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

Yasak Elma dizisinde rol alan Talat Bulut, kendisini taciz ettiği iddiasında bulunan set çalışanı Özge Ş.’nin şikayetine takipsizlik kararı verilmesinin ardından 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Talat Bulut’un farklı mahkemelerde tazminat davası açtığı kişilerin sayısı 8’e ulaştı.

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Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

Yasak Elma dizi setinde kostüm asistanı olarak çalışan Özge Ş., 6 Haziran’da Talat Bulut’un kendisine cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddiasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

Yürütülen soruşturmanın sonucunda 2 Ağustos’ta savcılık tarafından dosyaya takipsizlik kararı verildi. Özge Ş. avukatı aracılığıyla Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak mahkeme talebi reddederek takipsizlik kararını kesinleştirdi.

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Talat Bulut'tan 8 kişiye dava

KİMLERE DAVA AÇTI?

Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre, Talat Bulut’un soruşturma devam ederken kendisi hakkında yorum yapan Nagehan Alçı, Müge Dağıstanlı, Gülşen Yüksel Şalt, Cengiz Semercioğlu hakkında Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne 100’er bin liralık tazminat davası açtı.

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