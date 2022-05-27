  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı

Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı

Mahkum dizisinde Sinyor karakterine hayat veren Talat Bulut, ''Oynamam dediğiniz bir karakter var mı?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı - Resim: 1

Talat Bulut, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 66 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

1 / 12
Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı - Resim: 2

Bulut, muhabirlerin "Uzun yıllardır ekranlardasınız, zorlandığınız dönemler oluyor mu?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi. 

2 / 12
Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı - Resim: 3

Bulut "Beni mutlu edecek herhangi bir karakter zor da olsa, uzun soluklu da olsa yaptığım işten keyif alıyorum." diye konuştu. 

3 / 12
Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı - Resim: 4

Bulut "Mesleğimi çok seviyorum. Bundan şikayet etmememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi. 

4 / 12