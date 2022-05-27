Talat Bulut'tan eşcinsellik çıkışı
Mahkum dizisinde Sinyor karakterine hayat veren Talat Bulut, ''Oynamam dediğiniz bir karakter var mı?'' sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Talat Bulut, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 66 yaşındaki oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.
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Bulut, muhabirlerin "Uzun yıllardır ekranlardasınız, zorlandığınız dönemler oluyor mu?" şeklindeki sorusuna yanıt verdi.
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Bulut "Beni mutlu edecek herhangi bir karakter zor da olsa, uzun soluklu da olsa yaptığım işten keyif alıyorum." diye konuştu.
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Bulut "Mesleğimi çok seviyorum. Bundan şikayet etmememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
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