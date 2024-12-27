Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte verdiği kilolarla dikkat çekti. 21 kilo veren İbrahim Tatlıses fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses üst üste yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakırken yepyeni bir görünüme kavuştu.
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Katıldığı bir etkinlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.
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Etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Tatlıses kilo verme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
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Toplamda 21 kilo verdiğini belirten Tatlıses, bu başarısını diyetine borçlu olduğunu söyledi.
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