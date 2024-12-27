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  4. Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı

Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı bir etkinlikte verdiği kilolarla dikkat çekti. 21 kilo veren İbrahim Tatlıses fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.

Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı - Resim: 1

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses üst üste yaşadığı sağlık sorunlarını geride bırakırken yepyeni bir görünüme kavuştu.

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Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı - Resim: 2

Katıldığı bir etkinlikte fit görüntüsüyle dikkat çeken İbrahim Tatlıses fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu da açıkladı.

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Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı - Resim: 3

Etkinlikte magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Tatlıses kilo verme süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Tam 21 kilo veren İbrahim Tatlıses'i gören tanıyamadı - Resim: 4

Toplamda 21 kilo verdiğini belirten Tatlıses, bu başarısını diyetine borçlu olduğunu söyledi.

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