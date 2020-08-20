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  3. 20 Ağustos 2020 12:05

Tam 6.5 yıllık ilişkileri bitti

Ünlü oyuncu Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown, 6.5 yıllık ilişkilerinin ardından ayrılma kararı aldı.

Tam 6.5 yıllık ilişkileri bitti

Hollywood dünyası Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown’ın ayrılığıyla şokta. 2014’ten bu yana birlikte olan çift, bir dargın bir barışık yürüttükleri 6.5 yıllık ilişkilerini bitirdi.

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Tam 6.5 yıllık ilişkileri bitti

Birlikteliklerinin ilk iki yılında bir sorun yaşamayan çift, Kasım 2016’da ayrıldıklarını duyursa da Temmuz 2017’de yeniden bir araya gelmişti. Ancak Butler birkaç ay sonra yalnız olmaktan mutlu olduğuna dair bir açıklama yaparak kafaları karıştırmıştı.  

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Tam 6.5 yıllık ilişkileri bitti

Butler ve Brown uzun bir aranın ardından 2019’dan itibaren yeniden birlikte görüntülenmeye başlamıştı. People’ın haberine göre çift bu kez geri dönüşü olmayan bir şekilde yollarını ayırdı.

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Tam 6.5 yıllık ilişkileri bitti

Yalnızca iki hafta önce Los Angeles'ta bisiklet turu yaparken fotoğraflanan çift, maskenin üzerinden öpüşürken yakalanmış ve aşk dolu anlara imza atmıştı. 

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