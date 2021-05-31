Tamer Karadağlı, 30 yaş küçük sevgilisiyle tatilde
Savaşçı dizisinde rol alan 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir aşk yaşadığı 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile Bodrum'da objektiflere takıldı.
Fox TV'nin uzun soluklu dizisi Savaşçı'da rol alan Tamer Karadağlı, bir süredir kendisinden 30 yaş küçük Iraz Yıldız'la aşk yaşıyor. Çift, tam kapanmanın ardından soluğu tatilde aldı.
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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışan çift, Bodrum'da görüntülendi. Milliyet'te yer alan habere göre, tatil sezonunu açan çifte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Turgut Tunçalp eşlik etti.
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Bodrum Ören'de bir araya gelen ünlü isimler, deniz kenarında uzun uzun sohbet etti.
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Genç sevgilisiyle saatlerce zaman geçiren Karadağlı'nın sıcağa rağmen tişörtünü hiç çıkarmaması da dikkat çekti.
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