Tamer Karadağlı iddialara ateş püskürdü: Yasak olan ne?

'BUNUN NERESİ YASAK?' Bugün de Tamer Karadağlı haberlere sert çıktı. Oyuncu aşk iddialarına, "Suç işliyorlar. Bir kere ilişki olup olmadığını nereden biliyorlar? İkincisi bunun neresi yasak? Burcu Hanım da evli değil ben de, yasak olan ne? Sinirlenmiyorum ama haberlerin üslubuna takılabiliyorum. Burcu'yla güldük. Kaldı ki biz eski arkadaşız" diyerek son noktayı koydu.