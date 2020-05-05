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  3. 05 Mayıs 2020 00:14

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu. Henüz 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu. Henüz 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı.

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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da gösterdi.

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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Sosyal medya hesabından kızı Zeyno ile sık sık paylaşımlarda bulunan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı bu kez kızının başarısını hayranlarıyla paylaştı.

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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkardığı 24 Saat adlı gazetede köşe yazısı yazmaya başlayan Zeyno'nun yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Karadağlı, "Gazeteciler Cemiyetinin çıkarttığı 24 saat gazetesinde Zeyno'nun yazısı yayınlandı. Ne kadar güzel ifade etmiş..." notunu düştü.

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