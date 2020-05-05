Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu!
Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu. Henüz 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı.
Tamer Karadağlı'nın Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı köşe yazarı oldu. Henüz 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gururlandırdı.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da gösterdi.
Sosyal medya hesabından kızı Zeyno ile sık sık paylaşımlarda bulunan yakışıklı oyuncu Tamer Karadağlı bu kez kızının başarısını hayranlarıyla paylaştı.