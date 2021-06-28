Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlendi! Nikahtan ilk kareler
Mucize Doktor dizisinin Ali Vefa'sı Taner Ölmez, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı.
Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.
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Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.
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