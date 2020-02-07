Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !
Yaptırdığı estetik ameliyatlarla 'Ken Bebek' görünümüne kavuşan Roddy Alves, üç aydır bir kadın olarak yaşadığını açıklamasıyla gündem olmuştu.
İnsan Ken bebek lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, üç aydır kapalı kapılar ardında bir kadın olarak yaşadığını söyleyerek, artık Roddy ismini tercih ettiğini kaydetti.
Ken bebek Rodrigo Alves, 'Onlarca estetik yaptırdım ama asıl istediğim kadın olmaktı. Sahte karın kası ve kollara sahip olduğum için pişmanlık duyuyorum.
Keşke o günlerde bir psikiyatrist ve o yolculukta bana yardım edecek insanları görecek güce sahip olsaydım' açıklamasında bulunmasının ardından dün gece ilk kez Londra'da görüntülendi.