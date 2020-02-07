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  3. 07 Şubat 2020 22:29

Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !

Yaptırdığı estetik ameliyatlarla 'Ken Bebek' görünümüne kavuşan Roddy Alves, üç aydır bir kadın olarak yaşadığını açıklamasıyla gündem olmuştu.

Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !

İnsan Ken bebek lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı Rodrigo Alves, üç aydır kapalı kapılar ardında bir kadın olarak yaşadığını söyleyerek, artık Roddy ismini tercih ettiğini kaydetti.

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Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !

Ken bebek Rodrigo Alves, 'Onlarca estetik yaptırdım ama asıl istediğim kadın olmaktı. Sahte karın kası ve kollara sahip olduğum için pişmanlık duyuyorum.

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Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !

Keşke o günlerde bir psikiyatrist ve o yolculukta bana yardım edecek insanları görecek güce sahip olsaydım' açıklamasında bulunmasının ardından dün gece ilk kez Londra'da görüntülendi.

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Tanıdınız mı ? Roddy Alves artık bambaşka biri !

Adem elmasını aldıran ve bir dizi estetik operasyon geçiren 36 yaşındaki Rodrigo Alves, ameliyatlar için İstanbul'u tercih etti.

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