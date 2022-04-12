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  4. Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu

Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu

Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde Albino PC karakterini canlandıran Ahmet Yıldırım son hali ile şaşırttı.

Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu - Resim: 1

2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran gençlik dizileri arasında yer alıyor.

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Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu - Resim: 2

Kadrosunda şimdilerin yıldız isimlerini barındıran efsane dizi yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor.

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Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu - Resim: 3

Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu.

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Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu - Resim: 4

"PC" lakaplı zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti.

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