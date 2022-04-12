Tanımak imkansız: Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım bambaşka biri oldu
Bir döneme damga vuran Pis Yedili dizisinde Albino PC karakterini canlandıran Ahmet Yıldırım son hali ile şaşırttı.
2011-2014 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Pis Yedili dizisi, bir döneme damgasını vuran gençlik dizileri arasında yer alıyor.
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Kadrosunda şimdilerin yıldız isimlerini barındıran efsane dizi yıllar geçse de hala konuşulmaya devam ediyor.
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Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri hiç şüphesiz Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu.
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"PC" lakaplı zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti.
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