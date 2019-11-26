Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler
NBA tutkusuyla bilinen Kendall Jenner, bu sabaha karşı LA Lakers ile SA Spurs'u karşı karşıya getiren maçı yine en ön sırada takip etti.
NBA tutkusuyla bilinen Kendall Jenner, bu sabaha karşı LA Lakers ile SA Spurs'u karşı karşıya getiren maçı yine en ön sırada takip etti.
Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sevgililerini NBA basketbolcularından seçiyor.
Jenner, Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.