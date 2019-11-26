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  3. 26 Kasım 2019 09:34

Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler

NBA tutkusuyla bilinen Kendall Jenner, bu sabaha karşı LA Lakers ile SA Spurs'u karşı karşıya getiren maçı yine en ön sırada takip etti.

Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler

NBA tutkusuyla bilinen Kendall Jenner, bu sabaha karşı LA Lakers ile SA Spurs'u karşı karşıya getiren maçı yine en ön sırada takip etti.

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Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler

Kardashian/Jenner Ailesi'nin süper model üyesi Kendall Jenner sevgililerini NBA basketbolcularından seçiyor.

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Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler

Jenner, Blake Griffin’le yaşadığı aşk sonrası yine bir NBA oyuncusuna gönlünü kaptırmış ve Philadelphia 76ers oyuncusu Ben Simmons ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Tarihi maça damgasını vurdu! Maçı bırakıp onu izlediler

Genç olduğu için ilişkilerini gözler önünde yaşamak istemediğini söyleyen Jenner, Philadelphia 76ers takımı oyuncusuyla evlilik planı sorusuna, “Belki. Kesinlikle şimdi değil ama belki bir gün” yanıtını vermişti.

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