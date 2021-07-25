Tarık Mengüç ile Sinem Umaş birbirine girdi
'Gelinim Olur Musun' yarışmacılarından Sinem Umaş ile Tarık Mengüç sosyal medya hesaplarından bir tartışma yaşadı.
'Gelinim Olur Musun' yarışmacılarından Sinem Umaş'ın bir paylaşımında 'Saçlarımı boyattım Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum' sözleri büyük tepki çekti. "Roman oluşuma laf ettirmem" diyen Tarık Mengüç, Umaş'ı ırkçılıkla suçladı.
'Şakşuka' şarkısıyla şöhret olan Tarık Mengüç, evlilik programı 'Gelinim Olur Musun'la adını duyuran Sinem Umaş'a sert tepki gösterdi.
"TARIK MENGÜÇ GİBİ OLDUM
Umaş, kullandığı ürün nedeniyle saçı turuncu olduğu için pişmanlığını dile getirdiği videoda, "Tarık Mengüç gibi oldum. Çingeneler gibi oldum" dedi.
"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"
Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç sosyal medya hesabından isyan etti. Şarkıcı, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez" dedi.