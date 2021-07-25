Tarık Mengüç ile Sinem Umaş birbirine girdi

"ÇİNGENELERE KURBAN OLASIN"







Umaş'ın videosunu izleyen Mengüç sosyal medya hesabından isyan etti. Şarkıcı, "Bugüne kadar kimse ile polemik yapmadım fakat benim adabıma ile sanatıma benim roman oluşuma tabiri caizse çingene oluşuma kimse laf edemez" dedi.