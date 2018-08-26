Tarık Tarcan: İki kez hatim indirdim ama deist oldum
Tarık Tarcan, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ayda 1.500 lira harcadığını söyleyen Tarcan, ''Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük'' dedi.
Tarık Tarcan, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. İnançlı olduğunu söyleyen Tarcan, "Benim annem hacıdır, ben iki kez hatim indirdim. Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum" dedi.
Ayda yaklaşık 1.500 lira harcadığını söyleyen Tarcan, "Cebimde 50 lirayla geziyorum. Evim, arabam, küçük bir teknem var. Her şeyim var ama küçük" ifadelerini kullandı.
- Çok iyi gözlem yaparım. Her şey din, iman, para oldu. Sadece Türkiye değil, dünya da bunu yaşıyor. Trump diye bir ruh hastası çıktı. Trump, hiçbir ahlaki değeri tanımıyor. Her şeyi para üzerine kuruyor. İstediği her şeyi faşistçe yapıyor. Bakın ben Bozburun’da yaşıyorum. Herkes birbirine miras yüzünden küsmüş. Kendi akrabalarımda bile bu var. Aynı annenin sütünü emiyorsun ama işin içine para girince küsülüyor. Sosyolojide, “Bir toplumu bozmak istersen dilini, dinini, kültürünü boz” derler. Ülkemizde de her şeyi bozdular. Bizim de her şeyimizi bozdular. Ne kültür ne de ahlak kaldı. Ben iyimser değilim.