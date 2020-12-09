Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan’dan yürek burkan açıklama

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Testere Necmi' rolüyle hafızalara kazınan son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz yıl Ekim ayında bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.