Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım
Geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, paylaştığı mesajla herkesi duygulandırdı.
Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün 49'ıncı doğum gününde duygusal bir video paylaşarak onu andı.
Kalkan'ın "40. gün... Sensiz" mesajıyla paylaştığı videoda, Ünlüoğlu müzik eşliğinde Orhan Veli Kanık'ın "Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda, dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?" diye başlayan Anlatamıyorum adlı şiirini seslendiriyor.