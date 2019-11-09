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  3. 09 Kasım 2019 17:00

Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım

Geçtiğimiz ekim ayında hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, paylaştığı mesajla herkesi duygulandırdı.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım

Gülenay Kalkan, eşi Tarık Ünlüoğlu'nun ölümünün 49'ıncı doğum gününde duygusal bir video paylaşarak onu andı.

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Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım

Kalkan'ın "40. gün... Sensiz" mesajıyla paylaştığı videoda, Ünlüoğlu müzik eşliğinde Orhan Veli Kanık'ın "Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda, dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle?" diye başlayan Anlatamıyorum adlı şiirini seslendiriyor.

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Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım

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Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden yürek yakan paylaşım

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