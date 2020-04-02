Tarkan ailesiyle birlikte karantinada
Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıktığı günden beri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan ve görüntü de vermeyen Tarkan'ın ailesiyle birlikte Köln'de kendisini eve kapattığı ortaya çıktı.
Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle megastar Tarkan, ailesiyle birlikte Koln'deki evine yerleşti.
Ünlü şarkıcı bugünlerde Köln sınırındaki sakin bir yer olan Alzey kasabasında bulunan evinde kendisi ve ailesiyle izole oluyor.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren ünlü şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor.