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  3. 02 Nisan 2020 14:15

Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Türkiye'de koronavirüsün ortaya çıktığı günden beri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan ve görüntü de vermeyen Tarkan'ın ailesiyle birlikte Köln'de kendisini eve kapattığı ortaya çıktı.

Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle megastar Tarkan, ailesiyle birlikte Koln'deki evine yerleşti.

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Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Ünlü şarkıcı bugünlerde Köln sınırındaki sakin bir yer olan Alzey kasabasında bulunan evinde kendisi ve ailesiyle izole oluyor. 

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Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, şimdilerde eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila’yla evinde vakit geçiren ünlü şarkıcı, salgına yakalanmamak için dışarıya adımını atmıyor. 

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Tarkan ailesiyle birlikte karantinada

Öte yandan Tarkan’ın bir kez daha babalık heyecanı yaşadığı, eşi Pınar Tevetoğlu’nun ikinci çocuklarına hamile olduğu öne sürülmüştü. Tevetoğlu’nun bebek beklediği iddiaları yalanlandı.

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