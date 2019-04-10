  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Nisan 2019 13:50

Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor

Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen ve bir kızı olan megastar Tarkan bu sefer gözünü İngiltere dikti. İstanbul dışında Almaya'da da birçok evi olan megastar şimdi de Prens Harry'nin de sarayının olduğu Londra'da 7 milyon sterlin

Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor

İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı.

1/ 7
Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.

2/ 7
Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor

Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.

3/ 7
Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor

Alman basınında yer alan habere göre; 46 yaşındaki sanatçının almayı düşündüğü 5 odalı evin fiyatının ise yaklaşık 7 milyon 250 bin sterlin (54 milyon TL) olduğu kaydedildi.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM