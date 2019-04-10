Tarkan Prens Harry ve Meghan Markle'a komşu oluyor
Geçtiğimiz yıl Pınar Tevetoğlu ile evlenen ve bir kızı olan megastar Tarkan bu sefer gözünü İngiltere dikti. İstanbul dışında Almaya'da da birçok evi olan megastar şimdi de Prens Harry'nin de sarayının olduğu Londra'da 7 milyon sterlin
İstanbul'un yanı sıra Almanya'da da birçok evi olan Tarkan, bu kez de İngiltere'de ev satın almak için kesenin ağzını açtı.
Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile uzun süredir Almanya'da yaşayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz ay Londra'ya gitti.
Baba olduktan sonra yatırımlarına devam eden Tarkan, Prens Harry'nin Meghan Markle ile yaşadığı sarayın bulunduğu Kensington bölgesindeki evlere baktı.