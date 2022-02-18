Tarkan, tartışma yaratan ''Geççek'' şarkısı için sessizliğini bozdu

Gezegen paylaşımında şunları kaydetti: "Tarkan’ın yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti: “Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum.