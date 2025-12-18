Tarkan'dan Anılarla Yaşamak şarkısının klibinde herkesi şaşırtan yapay zeka sürprizi!
Megastar Tarkan'ın geçtiğimiz hafta yayınladığı yeni single'ı "Anılarla Yaşamak" için yapay zeka ile hazırlanan Aysel Gürel'li klibi olay oldu...
Tarkan, mayıs ayında yayınlanmasının ardından büyük beğeni toplayan 'Dönmüyor Giden' adlı parçasının ardından, sevenleriyle şimdi de Anılarla Yaşamak adlı şarkısıyla buluştu.
Tüm dijital müzik platformlarında dinlenebilen yeni single İstanbul'un duygusal ruhunu, yapay zekâyla, Tarkan tarzında yansıtan klibiyle dikkat çekti.
Sözleri Aysel Gürel’e ait olan Anılarla Yaşamak adlı şarkı için yapay zeka ile hazırlanan klipte Aysel Gürel'in de yer alması olay oldu...
Yapımcılığını Hitt Müzik Prodüksiyon’un, dijital dağıtımını ise DMC'nin üstlendiği 'Anılarla Yaşamak'ın; sözleri Aysel Gürel, müziği Tarkan, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.
