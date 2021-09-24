Tarkan'dan ''yarı çıplak poz'' açıklaması

Megastar'ın sosyal medyada gündem olan paylaşımı şöyle:

"Bir “iyi geceler” tbt’si de iyi gider şimdi dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında 'Eyvaaaah ne yaptım ben?' deyip hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya..."