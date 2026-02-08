Tarkan'ın kızı Liya'nın son hali görüntülendi; kendisi de hayranları da gözyaşları içinde kaldı
Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluştuğu konser serisiyle gündemdeki yerini korurken, 10 konserlik serisinin ardından kızı Liya ile buluştuğu ve gözyaşları içinde kaldığı anlarla hayranlarını da ağlattı.
Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan 10 konserden oluşan konser serisinde uzun süredir ayrı kaldığı hayranlarıyla buluştu.
İstanbul'da peşpeşe verdiği 10 konserle hayranlarına unutulmaz 10 gece yaşayan Tarkan bu yoğun konser serisinde pek çok unutulmaz ana imzasını attı.
Sahnesinde Ajda Pekkan'dan Ata Demirer'e, Sibel Can'dan Orhan Gencebay'a kadar pek çok ünlüyü de ağırlayıp birlikte şarkılar söyleyen Tarkan bu sefer de kızı Liya'ya kavuştuğu anlarla gündemde...
İstanbul’da 10 konser vererek sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Tarkan konserler biter bitmez soluğu ailesinin yanında aldı.
