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Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin rol aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde 4 kadının sıraya dizilerek "köpek gibi havla" denilen sahneye tepki yağdı.

Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne - Resim: 1
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Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne - Resim: 2

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ortalığı ayağa kaldırdı.

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Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne - Resim: 3

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi.

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Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne - Resim: 4

Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.

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