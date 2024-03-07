Taş Kağıt Makas dizisinde skandal sahne
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin rol aldığı Taş Kağıt Makas dizisinde 4 kadının sıraya dizilerek "köpek gibi havla" denilen sahneye tepki yağdı.
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Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ortalığı ayağa kaldırdı.
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Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi.
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Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.
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