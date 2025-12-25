  1. Anasayfa
  4. TRT 1 ekranlarının Esme'si güzel oyuncusu İstanbul'a dönmek istemediğini ilan etti

Taşacak Bu Deniz'in güzel Esme'si Deniz Baysal'dan sürpriz karar

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisinin güzel Esme'si Deniz Baysal İstanbul'a geri dönmek istemediğini açıkladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in Esme'si Deniz Baysal samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. 

Yaklaşık 3 yıldır kilo almakta zorlandığını söyleyen güzel oyuncu Taşacak Bu Deniz çekimleri için bulunduğu Trabzon'da işlerin değiştiğini duyurdu. 

Çekimleri Trabzon'da süren yapılan Taşacak Bu Deniz için uzun süredir Trabzon'da bulunan Deniz Baysal, 3 yıldır kilo almaya çalışıp alamadığını fakat dizi için bulunduğu Trabzon'da tam 4 kilo aldığını açıkladı.

Deniz Baysal "Burada olmaktan çok mutluyum. Doğası, insanı, yemekleri çok güzel. 4 kilo aldım, 3 senedir bunun için uğraşıyordum" dedi.

