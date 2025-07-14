Tatil pozları olay oldu: Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma'yı sırtında taşıdı
İtalya'da kariyerine devam eden ünlü oyuncu Can Yaman, DJ sevgilisi Sara Bluma ile Türkiye'ye tatile geldi. Çiftin tatil paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
“Erkenci Kuş”, “İnadına Aşk” ve “Bay Yanlış” gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bir süredir yurt dışında yaşayan Can Yaman, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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İtalya’da kariyerine hız kesmeden devam eden oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı uluslararası bir festivalde yeni sevgilisiyle kırmızı halıda boy göstermişti.
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Can Yaman’ın gönlünü ünlü DJ Sara Bluma'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Ünlü çift, şimdi de Türkiye tatiliyle adından söz ettiriyor. Tatil için Türkiye'ye gelen ikili, plajda deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
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Can Yaman’ın sevgilisini sırtında taşıdığı o anlar, Sara Bluma tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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