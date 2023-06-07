Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar
Demet Şener de yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile Bodrum tatilinde görüntülendi.
Hafta sonunu baş başa geçirmek isteyen Demet Şener-Tolga Arman çifti, soluğu Bodrum'da almıştı. Ünlü çift, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansımıştı. El ele aynı masada oturan ikili, basın mensuplarını fark etseler de sohbetlerine kaldıkları yerden devam etmişti.
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İkili, önceki gün bir kez daha Bodrum Maça Kızı’nda görüntülendi. Neşesi bir hayli yerinde olan Demet Şener, güzel havayı fırsat bilip iskelede güneşlendi.
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Güneşin tadını doyasıya çıkartan eski manken, daha sonra iş insanı sevgilisiyle şakalaşarak renkli görüntüler verdi.
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Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Tolga Arman’la sohbet ettiği sırada kahkahalar atan Şener, sıcaktan bulanınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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