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  4. Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar

Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar

Demet Şener de yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı iş insanı Tolga Arman ile Bodrum tatilinde görüntülendi.

Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar - Resim: 1

Hafta sonunu baş başa geçirmek isteyen Demet Şener-Tolga Arman çifti, soluğu Bodrum'da almıştı. Ünlü çift, konakladıkları otelin iskelesinde objektiflere yansımıştı. El ele aynı masada oturan ikili, basın mensuplarını fark etseler de sohbetlerine kaldıkları yerden devam etmişti.

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Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar - Resim: 2

İkili, önceki gün bir kez daha Bodrum Maça Kızı’nda görüntülendi. Neşesi bir hayli yerinde olan Demet Şener, güzel havayı fırsat bilip iskelede güneşlendi.

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Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar - Resim: 3

Güneşin tadını doyasıya çıkartan eski manken, daha sonra iş insanı sevgilisiyle şakalaşarak renkli görüntüler verdi.

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Tatil sezonunu açtı: Demet Şener'den bikinili pozlar - Resim: 4

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Tolga Arman’la sohbet ettiği sırada kahkahalar atan Şener, sıcaktan bulanınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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