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Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu

2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak, bugüne kadar yarışmada tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz tatil sezonunu açtı.

Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu - Resim: 1

Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

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Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu - Resim: 2

Çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan ve adeta yürek hoplatan güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu - Resim: 3

Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Merve Oflaz, pozlarıyla adeta göz kamaştırdı.

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Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu - Resim: 4

Formda fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun bikinili paylaşımlarına beğeni yağıyor.

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