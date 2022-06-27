Tatilde olan Merve Oflaz'dan güneş banyosu
2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olarak, bugüne kadar yarışmada tek kadın şampiyon olma başarısını gösteren Merve Oflaz tatil sezonunu açtı.
Survivor'ın ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.
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Çıktığı tatilden bikinili pozlarını paylaşan ve adeta yürek hoplatan güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Sık sık özel hayatıyla ilgili Instagram hesabından paylaşımlarda bulunan güzel oyuncu Merve Oflaz, pozlarıyla adeta göz kamaştırdı.
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Formda fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncunun bikinili paylaşımlarına beğeni yağıyor.
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