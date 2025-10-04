Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla yaza veda etti.
Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl ve Fi dizilerindeki rolleriyle tanınan Berrak Tüzünataç, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 40 yaşındaki oyuncu, yaz tatilinden kareler paylaşarak hayranlarına keyifli anlarını gösterdi.
Fit görünümüyle dikkat çeken Tüzünataç, fotoğraflarına “Vedaları sevmeyen o kız. Yaza 240 gün kaldı” notunu düştü.
Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken, ünlü isimler de Tüzünataç’a destek verdi.
