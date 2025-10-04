  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları

Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil pozlarıyla yaza veda etti.

Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları - Resim: 1

Elveda Rumeli, Ezel, Muhteşem Yüzyıl ve Fi dizilerindeki rolleriyle tanınan Berrak Tüzünataç, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

1 / 6
Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları - Resim: 2

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren 40 yaşındaki oyuncu, yaz tatilinden kareler paylaşarak hayranlarına keyifli anlarını gösterdi. 

2 / 6
Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları - Resim: 3

Fit görünümüyle dikkat çeken Tüzünataç, fotoğraflarına “Vedaları sevmeyen o kız. Yaza 240 gün kaldı” notunu düştü.

3 / 6
Tatile doyamayan Berrak Tüzünataç'tan yaza veda pozları - Resim: 4

Paylaşıma binlerce beğeni ve yorum gelirken, ünlü isimler de Tüzünataç’a destek verdi. 

4 / 6