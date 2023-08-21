Tatile doymayan Merve Boluğur siyah bikinisiyle poz verdi
Yaz aylarını tatil yaparak geçiren ünlü oyuncu Merve Boluğur'un Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozları sosyal medyada çok konuşuldu.
Magazin dünyasının gözde isimlerinden oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada har paylaşımıyla olay olan isimler arasında.
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Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Kuzey Güney ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda yer alan Merve Boluğur, uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
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Mert Aydın ile 44 gün süren evliliğinin ardından özel hayatıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur, sosyal medyada da oldukça aktif.
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SİYAH BİKİNİSİYLE POZ VERDİ
Çeşme'de tatil yapan güzel oyuncunun pozları çok konuşuldu.
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