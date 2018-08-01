Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak’ı “Aynı babanın çocuklarıyız” sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte düete imza attı.



