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  3. 01 Ağustos 2018 10:31

Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

İbrahim Tatlıses'in çocukları İdo ile Dilan Tatlıses aynı sahneyi paylaştı.

Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

Şarkıcı İdo Tatlıses, Azka Yaz Konserleri kapsamında önceki akşam Azka Otel’de sahne aldı. Kardeşi İdo'nun sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, süper mini şortu ve saç stiliyle dikkati çekti.

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Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

Programına babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarıyla başlayan İdo, beyaz ter havlusunu omzundan eksik etmedi.

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Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak’ı “Aynı babanın çocuklarıyız” sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte düete imza attı.

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Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede

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