Tatlıses kardeşler, Dilan ile İdo aynı sahnede
İbrahim Tatlıses'in çocukları İdo ile Dilan Tatlıses aynı sahneyi paylaştı.
Şarkıcı İdo Tatlıses, Azka Yaz Konserleri kapsamında önceki akşam Azka Otel’de sahne aldı. Kardeşi İdo'nun sahnesine konuk olan Dilan Çıtak, süper mini şortu ve saç stiliyle dikkati çekti.
Programına babası İbrahim Tatlıses’in şarkılarıyla başlayan İdo, beyaz ter havlusunu omzundan eksik etmedi.
Konserinin ikinci bölümünde sürpriz yaparak kendisini izlemeye nişanlısı Levent Dörter ile birlikte gelen kardeşi Dilan Çıtak’ı “Aynı babanın çocuklarıyız” sözleriyle sahneye davet eden İdo, kardeşiyle birlikte düete imza attı.