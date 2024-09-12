Taylor Swift MTV Müzik Ödülleri'ne damgasını vurdu

ABD eğlence sektöründe video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.