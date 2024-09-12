Taylor Swift MTV Müzik Ödülleri'ne damgasını vurdu
MTV Video Müzik Ödülleri'ne bu yıl 7 dalda ödül alan Taylor Swift damga vurdu.
ABD eğlence sektöründe video ve müzik dalında en iyilerin seçildiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA), New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreninde Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Pery gibi pek çok sanatçı sahne aldı.
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12 dalda ödüle aday gösterilen pop yıldızı Taylor Swift, beşinci kez kazandığı "Yılın Klibi" kategorisi de dahil olmak üzere 7 ödülle evine döndü.
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Taylor Swift, şu ana kadar toplam 30 VMA ödülü kazanarak, 26 ödülü bulunan Beyonce'nin "En Çok VMA Ödüllü Solo Şarkıcı" ünvanını devraldı.
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Şarkıcı Post Malone'un Swift ile düet yaptığı "Fortnight" isimli şarkı "Yazın Şarkısı" ödülünü alırken, şarkının klibi de "Yılın Klibi" ödülüne layık görüldü.
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