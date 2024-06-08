Taylor Swift sahnede kramp geçirdi
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, büyük ilgi gören turnesi “The Eras Tour” kapsamında İskoçya'da gerçekleşen son konserinde sahnede kramp geçirince ara vermek zorunda kaldı.
ABD’li şarkıcı ve söz yazarı, cuma günü İskoçya'daki Murrayfield Stadyumu'nda hayranlarını büyüledi ancak kramp girdiği için gitarını çalmayı kısa bir süreliğine bırakmak zorunda kaldı.
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Kalabalığa yaptığı açıklamada, "Elim garip bir krampla dondu... bu çok utanç verici... pençeyle performans sergilemek gibi. Kimseyle alakası yok." diye konuştu.
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Buna rağmen Swift, Edinburgh’daki hayranları için performans sergileme deneyiminden keyif aldığını ve "unutulmaz" bir akşam geçirdiğini belirtti.
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Gösteri sırasında “Cruel Summer” ve “Lover” gibi popüler şarkılarını seslendiren 34 yaşındaki şarkıcı, "Edinburgh, bu gece bize verebileceğin her şeyi verdin." dedi.
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