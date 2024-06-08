  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Taylor Swift sahnede kramp geçirdi

Taylor Swift sahnede kramp geçirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, büyük ilgi gören turnesi “The Eras Tour” kapsamında İskoçya'da gerçekleşen son konserinde sahnede kramp geçirince ara vermek zorunda kaldı.

Taylor Swift sahnede kramp geçirdi - Resim: 1

ABD’li şarkıcı ve söz yazarı, cuma günü İskoçya'daki Murrayfield Stadyumu'nda hayranlarını büyüledi ancak kramp girdiği için gitarını çalmayı kısa bir süreliğine bırakmak zorunda kaldı.

1 / 8
Taylor Swift sahnede kramp geçirdi - Resim: 2

Kalabalığa yaptığı açıklamada, "Elim garip bir krampla dondu... bu çok utanç verici... pençeyle performans sergilemek gibi. Kimseyle alakası yok." diye konuştu.

2 / 8
Taylor Swift sahnede kramp geçirdi - Resim: 3

Buna rağmen Swift, Edinburgh’daki hayranları için performans sergileme deneyiminden keyif aldığını ve "unutulmaz" bir akşam geçirdiğini belirtti.

3 / 8
Taylor Swift sahnede kramp geçirdi - Resim: 4

Gösteri sırasında “Cruel Summer” ve “Lover” gibi popüler şarkılarını seslendiren 34 yaşındaki şarkıcı, "Edinburgh, bu gece bize verebileceğin her şeyi verdin." dedi.

4 / 8