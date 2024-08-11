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Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest

Konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilen dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift hayranlarına ünlü bir mücevher mağazasından kristal kolye hediyesiyle büyük bir jest yaptı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest - Resim: 1

Taylor Swift'in Eras Turnesi kapsamında Viyana'da vereceği 3 konser, terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. "Swifties" olarak bilinen hayranlar, konserlerin iptal edilmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadı.

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Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest - Resim: 2

Viyana'ya, Avusturya'nın diğer şehirlerinden ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen hayranlar, konser olmasa da Viyana sokaklarında bir araya gelerek Swift şarkıları söylemeye, dostluk bilekliklerini takas etmeye devam etti.

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Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest - Resim: 3

Konser iptali nedeniyle bazı hayranlar sosyal medyada uzun yolculuk ve konaklama masraflarından dolayı zor durumda olduklarını belirtti.

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Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest - Resim: 4

Viyana Turizm Kurulu, bu mağduriyeti telafi etmek amacıyla şehirdeki turistlere bazı önerilerde bulundu.

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