Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest
Konserleri terör tehdidi nedeniyle iptal edilen dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift hayranlarına ünlü bir mücevher mağazasından kristal kolye hediyesiyle büyük bir jest yaptı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Taylor Swift'in Eras Turnesi kapsamında Viyana'da vereceği 3 konser, terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. "Swifties" olarak bilinen hayranlar, konserlerin iptal edilmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadı.
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Viyana'ya, Avusturya'nın diğer şehirlerinden ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen hayranlar, konser olmasa da Viyana sokaklarında bir araya gelerek Swift şarkıları söylemeye, dostluk bilekliklerini takas etmeye devam etti.
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Konser iptali nedeniyle bazı hayranlar sosyal medyada uzun yolculuk ve konaklama masraflarından dolayı zor durumda olduklarını belirtti.
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Viyana Turizm Kurulu, bu mağduriyeti telafi etmek amacıyla şehirdeki turistlere bazı önerilerde bulundu.
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