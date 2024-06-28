Taylor Swift'in favorisi tavuk döneri çıktı; sosyal medya yıkıldı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift’in her attığı adım olay olurken beğendiği restoranlar da bu ilgiden nasibini alıyor. Ünlü şarkıcının İngiltere’de en sevdiği dükkan açığa çıktı.
34 yaşındaki dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift'in Londra’daki favori kebapçısına giden Daily Star’dan Layla Nicholson isimli bir gazeteci izlenimlerini paylaştı.
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1,3 milyar dolar net gelire sahip olduğu düşünülen Swift'in, eski erkek arkadaşı Joe Alwyn sayesinde keşfettiği ve "şehirdeki en iyi" olarak görülen Londra'daki mütevazı bir paket servis dönercisini sevmesi şaşkınlık yarattı.
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Gazeteciye göre; göze çarpmayan bir tasarımı olan Kentish Delight isimli dükkan, dünyanın en büyük müzik yıldızının seveceği bir ortamdan çok, maç sonrası içki içen ortalama İngiliz taraftarlarına yönelik gibi görünüyor.
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Nicholson, ünlü şarkıcının tercihinin genellikle tavuk döner veya tavuk şiş, salata ve ekstra sarımsak sosu olduğunu öğrendi.
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