Taylor Swift'in yeni albümü de, yeni imajı da olay oldu
Dünyaca ünlü ABD’li country sanatçısı Taylor Swift, yeni albümü için dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alas'a verdiği pozlarla ortalığı kasıp kavurdu...
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram / Taylor Swift
Dünyanın en güzel ve en ünlü sanatçılarından biri olan Taylor Swift, yeni albüm için değiştirdiği imajını hayranlarıyla paylaştı.
1 / 8
Dünyanın en güzel ve en ünlü sanatçılarından biri olan Taylor Swift, yeni albümünün çekimleri için Türk fotoğrafçı Mert Alas'ın kurucusu olduğu Marcus & Mert ile çalıştı.
2 / 8
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 12'nci stüdyo albümünü tanıttı. 35 yaşındaki şarkıcı, 'The Life Of A Showgirl' adlı yeni albümünün kapağını ve şarkı listesini paylaşırken, albümün çıkış tarihini 3 Ekim olarak açıkladı.
3 / 8
Taylor Swift'in albüm fotoğraflarını Türk fotoğrafçı Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggot çekti.
4 / 8