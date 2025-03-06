Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa'nın senaryosunun çalıntı olduğuna dair iddialar üzerine yapım firmasından ilk açıklama geldi. d
Kanal D'de yayınlanan başrollerinde İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Piyasa dizisi tecavüz sahneleriyle büyük tepki çekmişti.
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Sosyal medyada bu sahnelere yönelik tepkiler artarken Ünlü yönetmen Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı dizinin 'Manken Kızı' adlı romanından izinsiz şekilde alındığını iddia ederek, senaryosunun çalıntı olduğunu iddia etmişti.
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Skandal iddianın ardından dizinin senaryosunun çalıntı olduğu iddialarına ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi.
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Pastel Film, ‘çalıntı’ iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:
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