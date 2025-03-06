Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı?

Sosyal medyada bu sahnelere yönelik tepkiler artarken Ünlü yönetmen Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı dizinin 'Manken Kızı' adlı romanından izinsiz şekilde alındığını iddia ederek, senaryosunun çalıntı olduğunu iddia etmişti.