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  4. Kanal D'nin olaylı yeni dizisi Piyasa'nın çalıntı olduğu iddia edilmişti; ilk açıklama geldi

Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Piyasa'nın senaryosunun çalıntı olduğuna dair iddialar üzerine yapım firmasından ilk açıklama geldi. d

Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? - Resim: 1

Kanal D'de yayınlanan başrollerinde İlayda Alişan, Alp Navruz, Zuhal Olcay gibi ünlü isimlerin yer aldığı Piyasa dizisi tecavüz sahneleriyle büyük tepki çekmişti. 

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? - Resim: 2

Sosyal medyada bu sahnelere yönelik tepkiler artarken Ünlü yönetmen Meryem Beyza Er, Pastel Film imzalı dizinin 'Manken Kızı' adlı romanından izinsiz şekilde alındığını iddia ederek, senaryosunun çalıntı olduğunu iddia etmişti.

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? - Resim: 3

Skandal iddianın ardından dizinin senaryosunun çalıntı olduğu iddialarına ilişkin yapım şirketinden açıklama geldi.

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Tecavüz sahneleriyle tepki çeken o dizi çalıntı mı? - Resim: 4

Pastel Film, ‘çalıntı’ iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

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